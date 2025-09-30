Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gösterdiği mücadelede 2025 yılında da olaylara başarıyla müdahale etti.MALATYA (İGFA) - Kuruluşunun 311. yıl dönümünü çeşitli programlarla kutlayan itfaiye teşkilatı yangın, kaza, sel, su baskını, arama-kurtarma, boğulma ve kurum kuruluş eğitimleri gibi birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu bağlamda 2025 yılı Eylül ayı itibariyle vaka değerlendirmelerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, 7384 vakaya başarıyla müdahale edildiğini söyledi. 2025 yılı eylül ayı itibariyle 3250 yangın, kaza, kurtarma, sel ve su baskını vakaları, 4134 diğer faaliyetler ve 1013 adet işyeri denetimi sağlandığını belirtti.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞAN EKİP ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, “Teşkilatımız 2025 yılı içerisinde yoğun bir dönem geçirdi. Bu yoğun dönem içinde yine canla başla çalışan bütün vakalarla mücadele eden teşkilatımızın birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim. Bu sezon yine Malatya’mızda depremin izlerini silerken maalesef yine üzücü birçok yangın ve trafik kazalarıyla baş başa kaldık. Özellikle orman bölgesi olarak görünen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde meydana gelen büyük yangınlar bizleri derinden üzdü. Bu mücadeleyi veren ekiplerimiz sayesinde yangınları başarıyla söndürdük. Tabi ki burada en büyük destekçilerimiz yine paydaşlarımız oldu” dedi.

“TRAFİK KAZALARINDA BİRÇOK VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK”

Özellikle 2025 yılı içerisinde yaşanan trafik kazalarının bilançosunun ağır olduğunu belirten Çoban, vatandaşları seyahat esnasında kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu. Çoban, “Bu yıl üzücü olan trafik kazalarıydı. Özellikle çevre yolunda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri de uykusuzluk. Şehrimizin doğuyu batıya bağlayan bir güzergâhta olması sebebiyle, doğudan veya batıdan yola çıkan bir vatandaşımız Malatya sınırları içerisine geldiğinde yorgun kalıyor. Bu yorgunluğunu dinlenerek geçirmektense ‘Az kaldı, kavuşurum’ edasıyla gideceği yere kavuşmak yerine hayattan koparan kazalarla baş başa kalıyor” diyerek, bu üzücü olaylara maruz kalınmaması için yola çıkan araçların bakıkmının yapılması ve sürücülerin dinlenmeden yola devam etmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.

22.500 VATANDAŞA YANGINA İLK MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLDİ

Bu yıl 22.500 vatandaşa yangın gibi vakalara ilk müdahale eğitimi verdiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, “311. yılını kutladığımız İtfaiye Haftası kutlama programları çerçevesinde okul öncesi çocuklarımıza İtfaiye Daire Başkanlığı alanında eğlence merkezi kurduk. Yangınların ne kadar riskli olduğunu küçük yaşta fark etmelerini sağlamak amacıyla eğlenceyle birleştirdik. Gelen çocuklara burada bulunan materyalleri de tanıtarak ve itfaiyeciliği anlatarak, çocuklarımızın farkındalığını artırıyoruz. Aynı zamanda okullarımızı ve iş yerlerimizi ziyaret ederek, bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 1400 kamu kurumuna ve iş yerine denetimler yaptık. Bu ziyaretlerin yanında 22.500 vatandaşımıza da yangında ilk müdahale başlığında eğitimler verdik” dedi.

“32 DAKİKA SONRA SUDAN ÇIKAN VATANDAŞIMIZ HAYATA BAĞLANDI”

Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları hususunda kısa bir değerlendirme yapan Daire Başkanı Ömer Çoban sözlerini şöyle tamamladı; “Su altı arama kurtarma ekibimizle başarılı çalışmalara imza attık. 10 kişilik ekibimiz gittikleri görevlerde başarı ile dönüş yapıyorlar. Bu yaz döneminde belki de dünya tarihine geçeceğini düşündüğümüz bir boğulma vakasında yaklaşık 32 dakika sonra sudan çıkarılan vatandaşımızı hayata bağladılar. Bu operasyonda vatandaşın yaşaması bizlere büyük bir umut oldu. Bu olay da bizlere ne kadar daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmış oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı teşkilatının her bir neferine kendi canları ve mallarıymış gibi mücadelelerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”