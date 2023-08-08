Proje Seferberliğinin en önemli odak başlıkları arasında yer alan "Sürdürülebilir Gıda ve Sorumlu Tüketim" üzerine sürdürülen proje çalışmaları, TÜBİTAK desteğiyle güçlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tayyibe Erten’in yürütücülüğünü üstlendiği, Dr. Öğr. Üyesi Fatma CEBECİ'nin araştırmacı olarak yer aldığı; “Fermente Beyaz Lahana Atıklarından Mikrodalga ve Ultrasonikasyon Yöntemleri ile Pektin Elde Edilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 kategorisinde desteklenmeye değer bulundu.



Tüm dünyada yükselen gıda krizleri, aşırılaşan nüfus, tüketim ve iklim dönüşümleriyle birlikte büyük bir sorun olarak önümüzdeki 10 yılın temel çözüm gündemleri arasında yer alan beslenme, Bayburt Üniversitesinin sürdürülebilir kalkınma yönlü proje hedeflerinin de merkezinde konumlanıyor. Bu çerçevede, sürdürülebilir gıda dönüşüm zinciri kurabilmek için bölgesel imkanları kullanan projeler geliştiren Bayburt Üniversitesi, lahanadan pektin üretme fikrinin katma değerindeki yükseklik nedeniyle son dönemdeki araştırma ilgilerini bu yöne odakladı ve ortaya çıkan proje ile TÜBİTAK'tan bir destek daha kazandı.





Projede atık lahanalardan elde edilmesi planlanan petkin, reçel ve jel ürünlerinde kullanılan bir organik içerik olarak bitkilerin liflerinden üretilmesiyle biliniyor. Proje kapsamında, Bayburt Belediyesi işletmesi olan ‘Bytat Yöresel Ürünler’ fabrikasından temin edilen lahana turşusu atıklarının değerlendirilmesini amaçlanıyor. Proje hakkında bilgilendirmede bulunan proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Tayyibe Erten, "Projemiz özellikle hâlihazırda turşu fabrikasında, turşu üretimi sonucu ortaya çıkan lahana atıklarından; gıda üretiminde sıkça yararlanılan ve ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan pektinin elde edilebilirlik potansiyelini belirleme hedefi gütmektedir. Böylece proje Bayburt Üniversitesi - sanayi işbirliğine katkıda bulunacaktır. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliklerinin önem kazandığı sürdürülebilirlik amaçları çerçevesinde elde edeceğimiz sonucun hem endüstriyel hem de sosyo-ekonomik potansiyeli yüksek olacak. Proje ekibimiz adına, Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN başta olmak üzere, Dekanımız Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL ile destek veren Bayburt Üniversitesi personeline desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, ayrıca süreçteki yardımlarından dolayı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü PEKMEZCİ, İşletme Müdürü Celal YÜCEL ve İşletme Gıda Mühendisi Fatma Kübra ALTUNCU ‘ya da şükranlarımızı bildiriyoruz." dedi.