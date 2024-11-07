Kütahya Belediyemiz ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Mahallede Aile Atölyesi projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler, Enne Sosyo-Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.KÜTAHYA(İGFA) - Yoncalı Mahallesi, Civli Mahallesi, İshak Seydi Mahallesi ve Enne Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleşen etkinliklerde, uzman eğitmenlerimiz tarafından ailelere yönelik aile yaşam becerileri eğitimi verildi. Eğitim sırasında ailelerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözümler sunularak merak ettikleri sorular da cevaplanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Mahalle muhtarlarının da katılarak vatandaşlarımıza eşlik ettiği etkinliklerde, çocuklarımız için özel olarak hazırlanan eğitici ve eğlenceli etkinlikler büyük beğeni toplarken, Kütahya Belediyemiz tarafından sürpriz hediyeler verilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.