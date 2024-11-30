Uluslararası STK Başarı Ödülü Ayhan Özmekik'in Uluslararası STK Başarı Ödülü Ayhan Özmekik'in

Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, 29 Kasım’da Fast Company Türkiye tarafından gerçekleştirilen Corporate & Startup Day etkinliğinde sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi tarafından, kurumların içinden yeni girişimlerin çıkmasının desteklenmesi, en iyi kurum içi girişimcilik programı ve en etkili kurum & girişim iş birliklerinin teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 6.’sı verilen ‘Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’ni kazananlar, Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ‘Corporate & Startup Day etkinliğinde açıklandı. 

Bu yıl 37 farklı şirketten 32 kurum içi girişimcilik projesi, 34 kurum & girişim iş birliği ve 14 farklı şirketten en iyi kurum içi girişimcilik programı başvurusu alındı.En iyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde Akümgelsin (İnci Akü), Neoone (Anadolu Efes), Selekt AI: Yapay Zekâ ile Girişim Tarama Platformu (Enerjisa), ilk üçte yer aldı.