Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam âleminin bayramını kutladı.KAYSERİ (İGFA) - Bayramların, toplumsal dayanışmayı pekiştiren, manevi duyguları güçlendiren ve insanları bir araya getiren özel günler olduğuna dikkat çeken Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimiz ve tüm İslam âlemi olarak; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin timsali olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevinçlerin paylaşıldığı, kırgınlıkların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın hâkim olduğu müstesna zamanlardır. Bu bayramın da gönüllerimize huzur, ülkemize refah, coğrafyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.

Bayramlar, hep birlikte huzura yürüme fırsatıdır. Aynı sofrada buluşmanın, gönülden gönüle köprü kurmanın adıdır. Unutmamalıyız ki sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır. Bu bayramda da yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü daha da kuvvetlendirelim. Anadolu irfanında var olan bu değerleri yaşatalım; büyüklerimizi ziyaret edip dualarını alalım, küçüklerimizi sevindirelim, ihtiyaç sahiplerini unutmayalım.

Kurban ibadetimizi yerine getirirken de hayvana eziyet edilmeden, dinimizin öngördüğü hassasiyetle hareket edelim. Vicdanları yaralayan görüntülerden uzak durarak hem ibadetimizin hem de insanlığımızın gereğini yerine getirelim.

Bu vesileyle, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyor; başta üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Rabbim bayramınızı mübarek, gönüllerinizi huzurla dolu eylesin.”