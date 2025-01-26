Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından biri olan "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF)"nda stant açan Kayseri firmalarını yalnız bırakmadı.KAYSERİ (İGFA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen Fuar'ın açılış programında, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sektör temsilcileri yer aldı.

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mobilya sektörünün uluslararası ölçekte en prestijli ilk 3 buluşmasından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF 2025) stant açan Kayserili firmaları tek tek ziyaret ederek, hayırlı fuarlar diledi.

3000 markanın ürünlerini sergilediği fuarda, yerli ve yabancı olmak üzere, toplam 150 ülkeden, 145 bini aşkın sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği fuarın, sektöre canlılık katacağına inandıklarını belirten Başkan Gülsoy; “Türk mobilya sektörümüz; güçlü üretim kapasitesi, yüksek kaliteli ürünleri ve yenilikçi tasarımlarıyla dünya pazarında hak ettiği yeri giderek sağlamlaştırmaktadır. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ise Türk mobilya sektörünün dünyaya açılan kapısı olmanın ötesinde, Türkiye'nin üretim gücünü, estetik anlayışını ve ticari vizyonunu yansıtan bir buluşma noktası haline gelmiştir. Kayserimizin lokomotif sektörlerin başında da mobilya sektörümüz gelmektedir. Birbirinden güzel en yeni ve göz alıcı tasarımlarını Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergileyen üye firmalarımızla kıymetli başkanımız, değerli protokülümüz ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte tek tek görüşerek hayırlı fuarlar diledik, başarılarını tebrik ettik. Mobilyanın başkenti Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil eden, kaliteli ürünlerini sergileyen tüm üye firmalarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.

Kayseri’den 143 firmanın bu yıl fuara katıldığını söyleyen Gülsoy; “Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Türk mobilya sektörüne yeni bir çıta, yeni bir eşik, yeni bir vizyon sağlamaktadır. Mobilya sektörümüz bizim gözbebeği sektörlerimizin başında geliyor. İstihdamıyla, ihracatıyla, nitelikli üretimiyle örnek sektörümüzdür. Bizlerde KTO ve KAYSO yönetimi olarak, fuarda stant açan Kayserili firmalarımıza ziyarette bulunduk. Şehrimizin güçlü markaları fuara damga vurmuş durumda. Sergilenen kaliteli ürünlerin, tasarımların yerli ve yabancı alıcılar tarafından rağbet görmesi bizleri de son derece memnun etti. Ziyarette bulunarak fuar hakkında bilgi aldığımız katılımcı firmalarımız da; yabancı ziyaretçi potansiyelinin iyi olduğunu, yoğun siparişler aldıklarını ve iş bağlantıları kurduklarını dile getirdiler. Mobilya üretimi ve yan sanayi konusunda şehrimiz, Türkiye’de birinci sıradadır. Ülkemizde en büyük mobilya üreticisi 20 firmadan 11’i şehrimizde bulunuyor. Firma sayımız, istihdam edilen çalışanlarımızla mobilya, ihracat yaptığımız sektörlerin başında yer almaktadır. Bu sebeple üretim, istihdam ve ihracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Rabbim firmalarımızın emeklerini zayi etmesin, kazançlarını bereketli kılsın. ” ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “KAYSO yönetimi olarak fuara katılan üyelerimizi teker teker ziyaret ederek hayırlı fuarlar diledik, başarı dileklerimizi ilettik. Bu sene 143 Kayserili firmamız fuarda stant açarak ürünlerini sergiliyor. Her yıl olduğu gibi bu senede Kayseri adeta mobilya fuarına damga vurmuş durumda. Fuara katılan tüm üyelerimizin gerek ürün kalitesi gerekse çeşidi bakımından son derece rağbet görmesi göğsümüzü kabarttı. Firmalarımızın hepsiyle gurur duyduk. Üyelerimizin genel anlamda fuardan memnun olmaları da bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.

Mobilya imalatında Türkiye’de birinci sırada olduklarını açıklayan Büyüksimitci, “Kayseri’de mobilya sektörü, istihdam, satış cirosu ve firma sayısı bakımlarından en önde gelen sanayi sektörlerinden birisidir. Kayseri olarak mobilya imalatında, Odamıza üye yaklaşık 400 firmamız ve 25 binin üzerinde çalışanımızla Türkiye’de birinci sıradayız. Ülkemizdeki ilk 20 büyük mobilya üreticisinin 11’i şehrimizde üretim yapmaktadır. Aynı zamanda mobilya, en çok ihracat yaptığımız sektörlerin başında geliyor. Kayseri mobilya sektörünün önümüzdeki süreçte çok daha iyi yerlerde olaca