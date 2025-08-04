Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayı dış ticaret ve enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,0’lik artışla 24 milyar 952 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamının aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden Almanya ile yüzde 12.4, İngiltere ile yüzde 3.8, ABD ile yüzde 9.3, BAE ile yüzde 45.5 ve İtalya ile yüzde 8.1’lik artışlar olduğunu söyledi.

ALT KALEMLER

Temmuz ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ithalat 31 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6’lık artış var. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 13.8, hammadde (ara mallar) ithalatındaki yüzde 0.1’lik artış olurken, kurun ithalatı kolaylaştırmasından tüketim malları ithalatında da yüzde 17.2’lik artış olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik kalemlerde artış olmasını beklerken, dış ticaret açığının azaltılması noktasında tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bu ay 4.6 milyar dolar ile en yüksek ithalat yaptığımız Çin’e karşı diğer ülkeler gibi gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

ENFLASYON VERİLERİ

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon oranlarına ilişkin de açıklamada bulundu. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 2.06 artarak yıllık yüzde 33.52’ye, ÜFE aylık yüzde 1.73 artarak yıllık yüzde 24.19’a geriledi. Beklentimiz tabi enflasyonda daha düşük seviyeler görmek. Alt kalemlerine baktığımızda TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubunun alkollü içecekler, tütün ile konut olduğunu görüyoruz. ÜFE tarafında ise aylık artış daha düşük. Bu tabi sanayiciler için üretim maliyetleri açısından olumlu. Burada da en yüksek aylık artışların madencilik ve taşocakçılığı ile enerjide olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.