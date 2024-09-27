Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken, konuya yönelik BDDK'nın kurul kararı da resmi internet sitesinde yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi borçlarına yeniden yapılandırmaya yönelik kurul kararlarını resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 7. fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verildi.

BORÇLU KARTLAR 60 AYA KADAR YAPILANDIRILABİLECEK

Öte yandan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 14 üncü maddesi ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca; dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin, kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere ve her aya düşen taksit tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenmesi suretiyle yapılandırılabilmesine; gerçekleştirilen yapılandırmalarda dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, yapılan ödemenin öncelikle yapılandırma taksitinden mahsup edilmesi,

- Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili Bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmaması,

- Yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmının limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından Karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere ilave kredi kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılabilmesine olanak sağlandı.

Bu arada konuyla ilgili Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin detaylarına da ulaşmak için tıklayabilirsiniz