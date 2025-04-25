Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Koza Buluşmaları’nın konuğu ödüllü yazar ve antropolog Irmak Zileli oldu. Son romanı “Şimdi Buradaydı” ile okurlarıyla buluşan yazar, bellek ve benlik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin sanatseverleri ödüllü yazarlarla buluşturduğu Koza Buluşmaları devam ediyor. Bu ay gerçekleştirilen etkinlikte, ödüllü yazar ve antropolog Irmak Zileli, edebiyatseverlerle bir araya geldi. Koza Kütüphane’de Hakan Akdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Bellek ve Benlik” temalı söyleşi, yoğun ilgi gördü.

Söyleşide yazarlık serüveninden bahseden Irmak Zileli, bilinç akışı tekniğiyle yazmayı sevdiğini ve tüm romanlarında iktidar-birey ilişkisini merkeze aldığını belirtti. İktidarın her zaman olumsuz bir kavram olmadığını ifade eden Zileli, “Toplumun her noktasında ve ailede dahi iktidarlar var. Bu durum toplumun içine doğan bireyi sürekli şekillendiriyor. Bu şekilde bireysel tarihimizi oluşturuyoruz. Bu benliği de şekillendiriyor. Kayıplarımızı bize unutturan, ideal benliği dayatan ve konfor alanlarından çıkmayan bireyler olmamız biat eden biri olmamıza neden oluyor. Bu durum birey ve devlet ilişkisinde de benzer bir şekilde işliyor” dedi.

Zileli, ilk romanının yazım sürecini anlatırken, “Roman yazma düşüncem yoktu. Ancak, ‘Babam şimdi ölse ne yapardım?’ sorusu beni tetikledi ve yazmaya başladım. Yazarken hiçbir şey unutmadığımı gördüm. Belleğin kapalı yanını açan şey ise sorgulamaktı. Kişi, kendini yazmaya teslim ederse bilinç kendini kullanıma sunuyor” ifadelerini kullandı.

Edebiyatın okurla güçlü bir bağ kurması ve sorgulatması gerektiğini düşünen Zileli, “Akıcı metinler yazmak istiyorum ama bunu yaparken de metnin okuru sürekli uyanık tutmasını istiyorum. Bu nedenle her romanımda da finali açık bırakıyorum. Böylece okur hikayeyle vedalaşamıyor; durmak ve düşünmek zorunda kalıyor. Bunu yaratmak benim için önemli” diye konuştu.

Söyleşinin ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Irmak Zileli, okurları için kitaplarını imzaladı.