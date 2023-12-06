Kamu kurum ve kuruluşlarının aracılığıyla Bayburtlu vatandaşlarca ağaçlandırma seferberliğine sunulan katkıların devam edeceğini belirten Vali Mustafa Eldivan, “Geçtiğimiz Ekim – Kasım aylarında kurumlarımız tarafından yapılan birçok etkinliklerde ilimizin farklı bölgelerine yaklaşık 15 bin fidan dikerek Hatıra Ormanları oluşturduk.

Önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edecek” dedi.

Vali Mustafa Eldivan, İş insanı Şemsi Antika’ı tebrik ederek plaket takdim etti. Plaket takdiminde, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ ve Şemsi Antika'nın yakınları hazır bulundu.



