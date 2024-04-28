Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin İstanbul’da düzenlediği Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvasının 20.si 5 Mayısta İstanbul Bağcılar Mahmutbey stadında açılışı yapılarak start verilecek.

8 Hafta sürecek olan Köyler arası Futbol Turnuvasının İstişare toplantısı Bahçelievler Abdurrahim Karakoç Kültür merkezinde yapıldı.

Futbol Turnuvasına katılacak olan Derneklerin Başkanları, Dernek Şube Başkanları,Belediye Meclis üyeleri ve Muhtarlarımız sabah kahvaltısında bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Futbol Turnuvasına katılım sağlayarak birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sunan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Futbol Turnuvasının bu yılki Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu, Turnuva hakkında bilgi verdi.

İstişare programı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.