Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Arif Ağlar, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan koroner arter hastalığının risk faktörlerine dikkat çekti. 20 yaşında yapılacak bir muayenenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ağlar, değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla hastalığın önlenebileceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Arif Ağlar, iskemik kalp hastalığı olarak da bilinen koroner arter hastalığının (KAH) dünya ve Türkiye’de ölüm istatistiklerinde ilk sırada yer aldığını ifade

etti. Hastalığın risk faktörlerini yönetmenin yaşamsal önem taşıdığını vurgulayan Ağlar, “2019’da yayımlanan bir makalede, yaş, cinsiyet ve genetik gibi değiştirilemez faktörler hastalığın oluşumunda yüzde 63-80 oranında etkiliyken, değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrolüyle klinik olaylarda belirgin azalma sağlanabiliyor. Düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma ve gerekirse ilaç tedavisi bu faktörlerin yönetiminde kritik rol oynuyor” dedi.

20 YAŞINDA MUAYENE ÖNERİSİ

Koroner arter hastalığının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini belirten Dr. Ağlar, “Şikayet olmasa bile 20 yaşında bir doktor muayenesi yapılmalı. Takip gerekmezse, erkekler için 35, kadınlar için 45 yaşında tarama muayenesi öneriyoruz. Takip sıklığı ise kişiye özel belirleniyor” diye konuştu.

Dr. Ağlar, düzenli egzersizin endotelyal fonksiyonu iyileştirerek ve damar oluşumunu destekleyerek koruyucu bir etki sağladığını belirtti. 2004’te 52 ülkede yapılan bir çalışma, yetersiz fiziksel aktivitenin miyokard enfarktüsü riskini yüzde 12,2 artırdığını ortaya koydu.

Dr. Ağlar, koroner arter hastalığının başlıca risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Yaş: 40 yaşından sonra risk erkeklerde yüzde 49, kadınlarda yüzde 32 artıyor. Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası risk daha belirgin.

Cinsiyet: Erkekler, kadınlara göre daha yüksek risk altında.

Aile Öyküsü: 55 yaş öncesi babada/erkek kardeşlerde, 65 yaş öncesi annede/kız kardeşlerde KAH tanısı riski artırıyor.

Hipertansiyon: Her 3 hastadan 1’inde bulunan hipertansiyon, en önemli risk faktörlerinden biri.

Hiperlipidemi: Yüksek kolesterol 2.6 milyon ölüme neden oluyor. Trigliseridlerin etkisi ise diğer faktörlerle birlikte değerlendiriliyor.

Diyabet: Diyabetli erkeklerde KAH riski 2.5 kat, kadınlarda 2.4 kat daha yüksek. HbA1C seviyesi yüzde 7’nin üzerindeyse risk yüzde 85 artıyor.

Obezite: Obezite, KAH riskini 2 kat artırıyor ve diğer risk faktörlerini tetikliyor.

Sigara Kullanımı: Kardiyovasküler ölümlerin yüzde 20’si sigaraya bağlı. Pasif içicilerde risk yüzde 25-30 artıyor.

Kötü Beslenme: Trans yağlar ve işlenmiş et tüketimi riski yüzde 15-42 oranında artırıyor.

Sedanter Yaşam: Hareketsiz yaşam riski artırırken, düzenli egzersiz morbidite ve mortaliteyi azaltıyor.