Kocaeli'de “Körfezray Metro Projesi” kapsamında İzmit ilçesinde bulunan beş istasyon bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile başlanan “Körfezray Metro Projesi’nde” çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde bulunan Seka Devlet Hastanesi, Kuruçeşme, Sekapark, Milli İrade Meydanı ve Otogar istasyonlarında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

TÜNEL AÇMA MAKİNESİNİN MONTAJI YAPILIYOR

Körfezray metro projesi dahilinde Seka Devlet Hastanesi çevresinde forekazık çalışmaları tamamlandı. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği istasyon sahasında segment üretim fabrikasının dış cephe kaplamalarında sona gelindi. Yer altında tünel açmak için kullanılacak “Tünel Açma Makinesinin” parçalarının montajına başlandı.

Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi istasyonunun yanı sıra dört istasyon daha bulunuyor. Kuruçeşme istasyonunda saha kapaması tamamlanırken, alan içerisindeki ağaçların taşıma işleri Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Saha kapama çalışmaları tamamlanan Sekapark İstasyonu alanında 12 adet arkeolojik sondaj kuyuları açıldı. Açılan kuyular neticesinde hazırlanan rapor Kültür Varlıkları Kurulu’na sunuldu.

ANITPARKTAKİ KIZILAY BİNASI TAŞINDI

Saha kapama çalışması yapılan Milli İrade İstasyonunun bulunduğu Anıtpark’ta bulunan Kızılay binası taşındı. Alanda bulunan reklam panoları ve ağaç gibi donatıların deplase çalışmaları yapılıyor. Otogar istasyonunda ise çalışma sahası kısmi olarak kapatılırken, tam kapamanın yapılabilmesi için alternatif yollarının yapımının tamamlanması bekleniyor. Çalışma sahasının içerisindeki ağaçların taşıma işlemleri de devam ediyor.

Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların güvenli, rahat ve daha konforlu bir seyahat etmesi amacıyla hayata geçirilecek Körfezray Metro Projesi’nde saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Faaliyete geçtiğinde metro hattının günde 300 bin yolcu, daha ileriki zamanlarda ise günde 500 bin yolcunun taşınması hedefleniyor.