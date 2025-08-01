Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tüketilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi hedefiyle 70 megawattlık dev GES Projesinin çalışmalarına başladıklarını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tüketilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye enerji verimliliği kapsamında önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Altay, “Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil enerji yönetimi konusundaki 70 megawattlık GES Projesinin hayata geçirilmesi için önemli bir adım attık. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz tarafından tüketilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi hedefiyle planlanan 70 megawattlık GES Projemizin ihalesi dün gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası yapımcı firmalardan yoğun ilgi gören projemizin yapım işleri tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ’nin toplam elektrik tüketiminin tamamı yeşil enerjiden karşılanmış olacak. Ayrıca küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında projenin hayata geçmesi ile birlikte önemli ölçüde emisyon azaltımı da sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altay, projedeki destekleri sebebiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’e teşekkür etti.

DEV GES YATIRIMI

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün elektrik enerjinin tamamını karşılayacak dev GES yatırımının amortisman süresi de dikkate alınarak finansmanı uluslararası uygun koşullu yeşil fonlardan karşılanmak üzere çalışmalar yürütülerek, İller Bankası koordinatörlüğünde Dünya Bankası fonu temin edildi.