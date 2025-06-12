Konya’da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Trendyol iş birliğiyle hayata geçirilen “Yarının Köyleri Projesi” için Yarma Mahallesi Dijital Merkezi protokolü imzalandı. Proje, kırsal kalkınmayı dijitalleşmeyle buluşturarak köyden kente göçü durdurmayı hedefliyor.KONYA (İGFA) - Konya, tarımın başkenti olmanın ötesine geçerek dijital dönüşümle kırsal kalkınmada öncü bir adım atıyor.

UNDP, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Trendyol iş birliğiyle başlatılan “Yarının Köyleri Projesi”, Yarma Mahallesi’nde kurulacak Dijital Merkez ile start aldı. Protokol imza töreni, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirildi.

Törende, Proje Direktörü Cihat Balcı ve Portföy Yöneticisi Cem Bayrak projeyle ilgili sunum yaparken protokol, Dominguez, Altay, Ortaç ve Öztürk tarafından imzalandı.

“KÖYDEN KENTE GÖÇ DURACAK, TERSİNE GÖÇ BAŞLAYABİLİR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın tarımsal potansiyeline vurgu yaparak, “Bu proje, sürdürülebilir tarımı ve kırsalda dijitalleşmeyi ön plana çıkarıyor. Olumlu sonuçlanırsa köyden kente göç durabilir, hatta tersine göç başlayabilir” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, projenin Konya ve üniversite için büyük bir fırsat olduğunu belirtirken, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Kalkınma sadece şehirlerle sınırlı değil. Toprağın bereketini teknolojiyle buluşturan bu proje, Konya’dan Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

“DİJİTAL FIRSAT EŞİTLİĞİYLE YENİ UFUKLAR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin kırsal kalkınmaya yeni bir soluk getireceğini vurguladı: “Yarma Mahallesi’nde kuracağımız Dijital Merkez, kırsal kalkınmanın ve yeşil dönüşümün sembolü olacak. Teknolojinin imkânlarını köylerimize taşıyarak üretim gücünü artıracağız. Gençler, kadınlar ve engelli bireyler için dijital fırsat eşitliği sunacağız. E-ticaret, markalaşma ve akıllı tarım uygulamalarıyla yerel ürünlerin değerini yükselteceğiz.”

Altay, projenin Türkiye’nin kırsal gelecek vizyonuna yön vereceğini ekleyerek, “Konya, emeği dijitalle buluşturuyor. Bu hareket, Anadolu’ya yayılacak bir üretim ve teknoloji kardeşliğine dönüşecek” dedi.

“ÇİFTÇİLER VE GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Yarma Dijital Merkezi’nin çiftçilere, kadınlara, gençlere ve çocuklara eğitim ve e-ticaret fırsatları sunacağını belirtti: “Konya’da yeni bir fasıl açıyoruz. Bu merkez, kaliteli ürün üretimini ve e-ticareti destekleyecek. İş birliğimizin devamını diliyorum" dedi.