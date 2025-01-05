Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, Araştırma Çağrı Programı kapsamında düzenlenen “Kültür Ekonomisi Paneli”ne ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) “Kültür Ekonomisi Paneli” düzenlendi.

Sosyal İnovasyon Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen panel, kültürel ve sanatsal üretim süreçlerini ele alan kapsamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.

Kültür Endüstrileri Araştırma Çağrı Destek Programı kapsamında desteklenen; “Konya’da Sanat Ekonomisi: Yenilikçi Sanat Politikaları Geliştirilmesi Sürecinde Kültürel ve Sanatsal Ürünlerin Tüketim ve Üretiminin Analizi” başlıklı proje çerçevesinde gerçekleştirilen panel, sanat ekonomisine dair yenilikçi perspektiflerin ve uygulamaların tartışıldığı bir platform sundu.

Etkinlikte, sanat ekonomisi ve kültürel politikalar üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede ve Dr. Funda Lena, lise, lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden gençlerle bir araya geldi.

Uzmanlar, kültürel ve sanatsal üretim süreçleriyle sanat politikalarının toplumsal, ekonomik etkileri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.