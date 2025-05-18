Öğrencilerin gönüllülük bilincinin artırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla KTO Karatay Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ile Türk Kızılay Konya Şubesi iş birliğinde“Geleceğe Adım Projesi” düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Konya'da KTO Karatay Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu ile Türk Kızılay Konya Şubesi iş birliğinde düzenlenen“Geleceğe Adım Projesi” etkinliğinde, STK’ların kariyerdeki yeri, “Ağımı Genişletiyorum” atölyesi, CV hazırlama teknikleri, etkili mülakat yöntemleri, kariyer planlama stratejileri, yurt dışı deneyim paylaşımları ile çocuk ve ailelerde etkili iletişim gibi konularda bilgiler paylaşıldı.

Alanında duayen ve uzman konukların katılımıyla iki gün süren programa; Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türk Kızılay Konya Yönetim Kurulu Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Üzülmez, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, Türk Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla, Türk Kızılay Meram Kadın Başkanı Ebru Boz, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Güday, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“SİZLER; BUGÜNÜN ÖĞRENCİLERİ, YARININ KARAR VERİCİLERİSİNİZ”

Programın “Ağımı Genişletiyorum” başlıklı oturumunda konuşan Konya Milletvekili Mehmet Baykan, gençlerin kariyer yolculuklarında güçlü sosyal bağlar kurmalarının, bireysel gelişimlerine ve mesleki yönelimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek; “Hayatın her alanında sürdürülebilir başarı için sağlam bir çevre, doğru zamanda doğru kişilerle kurulan iletişim, birçok kapının aralanmasında etkili olur. Üniversite yılları bu anlamda önemli bir fırsat dönemidir. Öğrenciler hem mesleki birikimlerini artırabilecekleri hem de kendilerine değer katacak insanlarla tanışabilecekleri ortamlarda yer almalıdır. Bu, kişisel kariyerin yanı sıra toplumla kurulan bağı güçlendirmek adına da oldukça kıymetlidir” şeklinde konuştu.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KARİYERİNİZİ GELİŞTİRECEK EN BÜYÜK ETKENLERDEN BİRİDİR”

“STK’ların Kariyerimizdeki Yeri” başlıklı oturumda konuşan Türk Kızılay Konya Şube Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti BaşkanıHüseyin Üzülmez öğrencilerin kariyeri için öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, “Üniversite yılları sadece akademik başarıyla sınırlı kalmamalı; öğrenciler, topluma katkı sunabilecekleri, liderlik becerilerini geliştirebilecekleri platformlarda aktif rol almalıdır. Bu tür oluşumlar hem kişisel gelişim hem de mesleki vizyon açısından büyük bir fırsattır” dedi.

Üzülmez, “İnsanın mutlaka bir hedefi olmalı; bu hedef ise seçtiği alanda en iyi olmaktır. Başarıya giden yolda en önemli etken, disiplinli ve azimli çalışmadır. Bu süreçte bol bol kitap okumalı ve kariyerinizi şekillendirecek en kritik aşama olan üniversite eğitiminizi en verimli şekilde tamamlamalısınız” ifadelerini kullandı.

“Geleceğe Adım Projesi” programı, seminerlerin ardından düzenlenen soru-cevap oturumu, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.