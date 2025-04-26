Depremler İstanbul ve Kütahya'nın ardından Konya'ya sıçradı. Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 07.16'da merkez üssü Konya'nın Cihanbeyli ilçesi olan 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.KONYA (İGFA) - İstanbul'da yaşanan 6,2 şiddetinde depremin ardından Kütahya'da yaşanan 2 deprem korkuya neden olmuştu.

Deprem bu kez kendisini Konya'da gösterdi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 07.16'da merkez üssü Konya'nın Cihanbeyli ilçesi olan 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Konya ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.