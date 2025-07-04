Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Naciye İbrahim Ceylan Karkent Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek yaz döneminde Kur’an öğrenen çocukların heyecanına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Naciye İbrahim Ceylan Karkent Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Yaz döneminde Kur’an öğrenen çocukların heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Altay, “Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ile birlikte Naciye ve İbrahim Ceylan Karkent Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek yaz kursunda öğrenim gören yavrularımızla bir araya geldik. Hem Kur’an-ı Kerim öğrenen hem de güzel ahlakla yetişen evlatlarımızı ve onların eğitimine katkı sunan hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, daha sonra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ile birlikte Karkent Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla hasbihal etti.