Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’nda incelemelerde bulundu. Daha önce iki etabı tamamlanan projede bir etapta daha inşaat sürecinin sonuna geldiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “İşyerleri, ofisleri, sosyal donatıları, Konya’nın simgelerinden biri olacak Selçuklu Hamamı Cam Kubbesi ve tarihi çini fırını ile bölge sadece Konya’nın değil, Türkiye’nin en nadide alanlarından biri olacak.” diye konuştu.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, şantiye alanında yapımı süren binaları, Selçuklu Hamamı Cam Kubbesi ve tarihi çini fırını çalışmalarını tek tek gezerek mühendislerden bilgi aldı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

İnşaat sürecinden kullanılan malzemelere kadar tüm ayrıntıları en ince detaylarına kadar denetleyen Başkan Kavuş, incelemeleri sırasında karşılaştığı Bedesten esnafıyla da sohbet ederek, onların çarşı hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi.

BAŞKAN KAVUŞ; “BURASI, KONYA VE TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ŞANTİYE ALANLARINDAN BİRİ”

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, yapımları tamamlanan ikinci etap ve Tescilli Ada Etabı’ndan sonra Suriçi Çarşısı Birinci Etabı’ndada inşaat sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Binaların büyük kısmının tamamlandığını, iç düzenlemeler ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü aktaran Başkan Kavuş, proje kapsamında Türkiye’nin nadir örneklerinden biri olan Selçuklu hamamının bulunduğu alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu nadir eserin cam bir kubbe ile kapatılacağının bilgisini veren Başkan Kavuş, “Bu cam kubbe, Konya’nın sembollerinden biri olacak. Burası ile ilgili son süreç ihale aşamasında. Bölgede, Türkiye’de sadece birkaç örneği olan bir çini fırını da bulunuyor. Tüm bu tarihi zenginlik sebebiyle, üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan bölge,sadece Meram için değil, Konya ve tüm Türkiye içinde önemli bir şantiye alanı.” ifadelerini kullandı.