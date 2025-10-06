Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Üniversite Buluşmaları” kapsamında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen “Üniversite Buluşmaları” programına katıldı.

SÜ Edebiyat Fakültesi Namık Kemal Amfi Salonu’nda düzenlenen programda konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, gençlerin Türkiye’nin en büyük güvencesi, yarınların en sağlam teminatı olduğunu ifade ederek, “Güçlü, büyük ve müreffeh bir Türkiye hiç kuşkusuz sizin ellerinizde yükselecektir. Her zaman üniversitemizin yanında olan, bilime, kültüre verdiği desteklerle şehrimize değer katan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZİN GELİŞMESİNDE ÜNİVERSİTELERİN ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın birçok yönden öne çıktığını, özellikle Anadolu’daki en güçlü üniversitelere sahip bir şehir olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla şehrimizin gelişmesinde üniversitelerimizin çok büyük katkısı var. Şehrimize ciddi bir insan kaynağı oluşturuyorsunuz. Umuyorum ki sizin de buradaki zamanlarınız çok güzel, keyifli geçer, en güzel günlerinizi şehrimizde geçirirsiniz.” ifadeleriyle konuşmasını başladı.

“BU ŞEHİR KIYMETLİ BİR ŞEHİR”

Selçuk Üniversitesi’nin imkanlarının gün geçtikçe arttığına değinerek Rektör Prof. Dr. Yılmaz’a katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Altay, “Bu şehir kıymetli bir şehir. 10 bin yıllık şehir hayatını devam ettirebilmiş dünya üzerindeki ender yerleşim yerlerinden birinde bulunuyoruz. Tarihte bazı şehirler önemli hale gelmiş ama tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş. Konya öyle bir şehir değil. UNESCO tarafından onaylı, dünyanın ilk şehri kabul edilen Çatalhöyük’ten başlayarak burada her dönem önemli medeniyetler hüküm sürmüştür. Firiklerden Lidyalılara kadar, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar Konya, her dönem önemli bir şehir olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Muhyiddin İbnül Arabi’den ve Hz. Mevlana’dan Konya’ya gelmelerinden örnek vererek Konya’nın geçmişten itibaren her dönem önemli bir ilim, irfan yuvası olduğunu belirten Başkan Altay, “Bugün de 5 üniversite dolusu öğrencisiyle bölgenin en güçlü şehirlerinden birisi. Üniversitemizin bu kadar gelişmişliğinin yanında bir dezavantajı var. Öğrenci arkadaşlarımız hayatlarını kampüsle Bosna Hersek Mahallesi arasında geçiriyor. Maalesef şehre gelmeyi ihmal ediyorsunuz arkadaşlar. Onun için şehrimizin güzelliklerini öğrencilik zamanlarınızda tanımanızda fayda görüyorum. Arkadaşlar Konya’yı tanımaya çalışırsanız Konya kapılarını sizlere açar" dedi.

Başkan Altay, gençlere Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren; Gençlik Meclisi, Genç Kültür Kart, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnivasyon Ajansı, Atmosfer Gençlik Merkezi gibi yapılardan faydalanarak hem kendilerini geliştirmeleri hem de yaşadıkları şehre ve ülkeye değer katmalarını tavsiye etti.