Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Türbeönü Çarşıları’ndan Mevlana Meydanı’na, Zafer Meydanı’ndan Kapu Camii çevresine kadar şehir merkezinde birçok noktada oluşturduğu ay yıldız, hilal, kandil ve ışıl ışıl süslemeler bayram coşkusunu artırıyor.KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında Türbeönü Çarşılarında yaptığı ve çok beğenilen süslemeler, Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezindeki farklı noktalarda yeniden oluşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Meydanı, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten, Mevlana Caddesi, Sarraflar Yeraltı Çarşısı, Zafer Meydanı, Aziziye Camii ve Kapu Camii çevresinde gerçekleştirdiği özel tasarım aydınlatmalar Kurban Bayramı’nın maneviyatını ve sevincini yansıtıyor.

Enerji tasarruflu sistemle; ay yıldızlar, hilaller, kandiller ve ışıl ışıl süslemelerle donatılan caddeler, geçmişin huzurunu bugünün dinamizmiyle buluşturarak Konyalıların ve misafirlerin beğenisine sunuldu.