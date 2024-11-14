Karatay Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde yapımını tamamlayarak resmi açılışını yaptığı Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, daha ilk günlerden itibaren her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle projede yer alan ve okuma kültürü ile alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılmasını amaçlayan “Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi” çok sevildi. Haftalık olarak düzenlenecek olan ve 0-5 yaş arası miniklerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak atölyeler için kayıtlar alınmaya başlandı.KONYA (İGFA) - Konuşmanın, şarkı söylemenin, bebeklere ve çocuklara kitap okumanın, onların konuşma ve dil becerilerine oldukça olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde resmi açılışı gerçekleştirilen Hoşkubbe Millet Kütüphanesi de, bu kapsamda her yaştan vatandaşa yönelik hizmetler sunuyor.

MİNİKLER RENKLİ EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ATÖLYELERDE BULUŞACAK

Proje kapsamında yer alan “Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi” ile Karatay Belediyesi, 0-5 yaş arası çocuklara yönelik özel atölyeler hazırladı. Bebek ve küçük çocuklara yönelik özel olarak düzenlenmiş söz konusu projede; Oyun, Aile Katılımlı Oyun, Fetem, Masal ve Drama, Sanat, İngilizce, Minik Aşçılar ve Duyu gibi pek çok farklı temalarla hazırlanan atölyeler yer alıyor. Söz konusu atölyelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme deneyimlerini arttıracak hem de okuma kültürü ile alışkanlığını erken çocukluk döneminde kazanmış olacaklar.

ÖZEL BİR KÜTÜPHANE OLUŞTURDUK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi’nin kısa zamanda her kesimin büyük ilgi ve takdirini topladığını, bu sayede ne kadar doğru bir yatırıma imza attıklarını bir kez daha gördüklerini aktardı.

HAFTALIK ATÖLYELER İÇİN KAYITLAR ALINMAYA BAŞLANDI

Karatay’da ikamet eden 0-5 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlenen atölyelere katılmak isteyen aileler; haftada en fazla 1 atölyeye kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlar; Karatay Belediyesi resmi web sitesi üzerinden alınacak.