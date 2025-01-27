Konya Karatay Belediyesi tarafından vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposu ve stresinden uzaklaşmalarının yanı sıra toprakla vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçeleri’nde ön kayıtlar başladı. 27 Ocak Pazartesi Günü başlayan ön kayıtlar 9 Şubat Pazar Günü sona erecek.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Hobi Bahçelerinin dönemsel olarak kiralanması için ön kayıtlar başladı. Vatandaşlar Karatay’da ikamet etmek şartı ile başvurularını, “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasından kolayca gerçekleştirilebilecek.

Hobi Bahçelerinden faydalanmak isteyenler, şartname ve diğer ayrıntılar için https://yanibasimdakaratay.com/indir uygulamasını indirerek bilgi alabilecek. Vatandaşlar “YanıBaşımda Karatay” uygulamasını indirdikten sonra ‘Online İşlemler’den ise detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda canlı yayınlanacak olan çekilişle belirlenecek.

HOBİ BAHÇELERİ HUZURLU BİR YAŞAM ALANI SUNUYOR

Karatay Hobi Bahçeleri, keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Hobi Bahçeleri’nde domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlar, doğa ile iç içe olmanın huzuruyla, kendi ürünlerini yetiştirebiliyor.

YENİ HAK SAHİPLERİ NOTER HUZURUNDA BELİRLENECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karataylılara doğayla iç içe olma fırsatı sunarak daha sağlıklı ve verimli bir yaşam alanı oluşturduklarını aktardı. Kılca; ön kayıtların ardından noter huzurunda kura ile çekiliş yapılarak bahçelerin yeni sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Hasan Kılca; “Hobi Bahçelerimiz, hem şehre yakın, hem de hemşehrilerimize doğayla iç içe bir yaşam kurma imkanı veriyor. İnsanlarımız artık sağlıklı, organik ürünlere ulaşmak istiyor ve biz de onlara bu fırsatı sunuyoruz. Vatandaşlarımız burada kendi ürünlerini yetiştirebilecek ve aileleriyle birlikte huzurlu bir vakit geçirilebilecek. Şehirden doğaya dönüş yapmak, stres atmak ve sağlıklı ürünler üretmek isteyen hemşehrilerimiz, “Karatay Yanıbaşımda” uygulamamızı indirerek ön kayıtlarını oluşturabilecekler. Ön kayıtların ardından ise noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle yeni hak sahipleri belirlenecek. Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mutlu eden ve onların yaşamını kolaylaştıran her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.