SKAL International’ın yönetim kurulu toplantısı SKAL Dünya Başkanı Denise Scrafton ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Konya’da düzenlendi.KONYA (İGFA) - Turizm profesyonellerinin en köklü uluslararası kuruluşlarından biri olan SKAL International’ın yönetim kurulu toplantısı ilk kez İspanya’da bulunan genel merkez dışına çıkarak Konya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantı için Konya’ya gelen SKAL Dünya Başkanı Denise Scrafton, SKAL Yönetim Kurulu Üyesi Mohan Narayana, SKAL Türkiye Direktörü Deniz Anapa ve SKAL Konya Başkanı Fatih İşkin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, uluslararası turizmde Konya’nın rolü, iş birlikleri ve geleceğe yönelik ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

SKAL HEYETİ ÇATALHÖYÜK TANITIM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Program kapsamında SKAL Dünya Başkanı Denise Scrafton ve uluslararası heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’ün, modern tanıtım ve karşılama merkezinden çok etkilendiklerini kaydeden heyet, Konya gibi kadim bir şehri yakından tanımaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplantı boyunca Konya’nın kadim tarihi ve kültürel değerleri, uluslararası heyete kapsamlı şekilde tanıtıldı.

2028 DÜNYA KONGRESİ’NİN KONYA’DA DÜZENLENMESİ İÇİN ADIM ATILDI

Toplantılarda ayrıca SKAL Türkiye üyeleri, 2028 Dünya Kongresi’nin Konya’da düzenlenmesi yönündeki taleplerini dile getirdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin altyapısı ve kongre olanaklarının bu organizasyon için son derece uygun bir seçenek olduğu vurgulanırken, bu sayede Konya’nın uluslararası turizmde daha görünür hale gelmesi hedeflendi.

SKAL International’ın Konya’daki toplantısı, hem yerel turizmin tanıtımına katkı sağladı hem de uluslararası düzeyde kardeşlik ve iş birliğini pekiştirdi.