İzmit Belediyesinin halkı sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Nefes Al İzmit” yoga etkinlikleri, Yahya Kaptan Recep Topaloğlu Spor Salonunda devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Nefes Al İzmit” sloganıyla halkı doğru nefes alma tekniklerini öğrenmeye ve fiziksel ile ruhsal gelişim sağlamaya teşvik ediyor. Bu kapsamda düzenlenen yoga etkinliklerinin Yahya Kaptan Recep Topaloğlu Spor Salonunda gerçekleşecek.

‘MATINI AL GEL’

22 Kasım Cuma günü saat 19:00’da gerçekleşecek olan programda Yoga Eğitmenleri Okulum Orman Kurucusu Sevda Kirli Yıldırım ve Dharma Studio kurucusu Betül Aka eğitim verecek. ’Matını Al Gel’ sloganı ile yapılacak olan etkinlikte, doğru nefes alma teknikleri ve yoga hareketleri üzerinde durulacak. Yoganın, beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin vurgulandığı bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.