Kocaeli genelinde 2025 yılında da altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden İSU Genel Müdürlüğü, yatırım programı kapsamında Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahı ve su deposu inşa çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyorKOCAELİ (İGFA) - 2024 yılında kent genelindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için önemli projelere imza atan İSU, aynı zamanda küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çayırova’da 73 milyon 176 bin TL, Dilovası’nda 54 milyon 550 bin TL ve Darıca’da 36 milyon 622 bin TL’lik yatırım gerçekleştiren İSU, altyapıyı güçlendirmek, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak ile taşkın ve sel risklerini azaltmak için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

2024 yılında Çayırova’da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, toplam 73 milyon 176 bin TL yatırım bedeliyle ilçenin altyapısını daha güçlü ve modern hale getiren İSU, 7.118 metre içme suyu, 3.315 metre kanalizasyon ve 2.634 metre yağmur suyu hattı inşa etti. Ayrıca, taşkın risklerini azaltmak ve yağmur sularını kontrollü bir şekilde tahliye etmek amacıyla 118 metre dere ıslah çalışması ve 5.700 metre dere temizliği gerçekleştirdi.

Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, toplam 54 milyon 550 bin TL yatırım bedeliyle 7.141 metre içme suyu, 1.272 metre kanalizasyon ve 38 metre yağmur suyu hattı inşa eden İSU, altyapı yatırımlarının yanı sıra çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına da devam etti.

Darıca’da gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında, 2024 yılında toplam 36 milyon 622 bin TL yatırım bedeliyle 1.490 metre içme suyu, 2.235 metre kanalizasyon ve 1.528 metre yağmur suyu hattı inşa eden İSU, altyapı yatırımlarının yanı sıra çevreyi koruma ve insan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak, 14.800 metre dere temizliği gerçekleştirdi.