Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi’nde hasat öncesi bahar bakımları sürüyor, atıl araziler tarıma kazandırılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl önce başlattığı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, biberiye, tıbbi nane, kekik, lavanta ve melisa gibi bitkilerin hasat öncesi bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Proje, atıl arazileri tarıma kazandırarak çiftçilere destek sağlıyor.

5 MİLYON BİTKİ TOPRAKLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sekapark A.Ş iş birliğiyle yürütülen projede, bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki ekildi.

Hasat dönemi öncesi toprağın havalandırılması, bitki bakımı ve yabancı ot temizliği titizlikle yapılıyor. Yaklaşık 2-2,5 ay sonra başlayacak hasat, yerli üretim hasat makinesiyle gerçekleştirilecek ve bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Sekapark A.Ş tarafından yönetilen projede, araziler tarımsal ürün sigortasıyla korunuyor. Ziraat mühendisleri ve teknik ekip, çiftçilere saha kontrolleri ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

Ürünler, Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nde su buharı yöntemiyle işlenerek uçucu yağlar ve ekstraktlar elde ediliyor.

TÜBİTAK MAM iş birliğiyle kurulan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisinde ise yüksek teknolojiyle uluslararası standartlarda ürünler üretiliyor.

Bu ürünler, gıda, kozmetik ve baharat sektörlerinde hammadde olarak kullanılıyor.