Kocaeli’de kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle Yuvacık ve Namazgâh barajlarında su seviyeleri kritik düzeyde. İSU Genel Müdürlüğü, Ekim ayından itibaren planlı su kesintileri uyarısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle tarihin en kurak dönemlerinden birini yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, son 25 yılın en düşük yağış oranlarının kaydedildiğini, Haziran ayının yüzde 80 daha az yağışla geçtiğini ve 2025’in ilk altı ayının ortalamanın yüzde 60 altında yağış aldığını açıkladı. Yuvacık Barajı’nda 25,77 milyon m³, Namazgâh Barajı’nda ise 10,27 milyon metreküp su bulunuyor. Günlük su tüketimi ise Haziran’da 614 bin metreküpe ulaşarak, kişi başı ortalama 131 litreye yükseldi.

PLANLI SU KESİNTİLERİ UYARISI

İSU Genel Müdürlüğü, yağışsız geçen yaz ve artan sıcaklıkların su tüketimini artırdığını belirterek, mevcut tüketim hızıyla Ekim 2025’ten itibaren planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin kaçınılmaz olduğunu duyurdu. Kesintiler, suyun sürdürülebilir ve dengeli dağıtımı için uygulanacak.

YATIRIMLAR VE TASARRUF ÇAĞRISI

İSU, su kaynaklarını korumak için yeni içme suyu kaynakları, modern arıtma tesisleri, sanayide geri kazanım suyu kullanımı ve tarımsal sulama hatları gibi projeleri hayata geçiriyor. Karamürsel İhsaniye Barajı’nın iletim hatları ve arıtma tesisi ise Kasım’da devreye girecek. SCADA ve İKABİS gibi akıllı sistemlerle kayıp-kaçak oranları düşürülürken, altyapı arızaları erken tespit ediliyor.

İSU, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparak, “Suyun sürdürülebilirliği için bireysel tüketim alışkanlıklarını değiştirmeli ve tasarruf bilincini yaygınlaştırmalıyız. 2,5 milyon Kocaelili el ele vererek bu krizi aşabiliriz” dedi.