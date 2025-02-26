Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlüne taht kuran usta sanatçı Barış Manço için ölümünün 26. yılında anma konseri düzenliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Tüm vatandaşların davetli olduğu anma programı 27 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek anma konserinde KO-MEK’in müzik branşı eğitmenleri sahne alacak. Usta sanatçının birbirinden güzel 17 ölümsüz eserinin seslendirileceği anmada müzik eğitmeni Refik Uğur Tan solist olarak eserleri seslendirecek.