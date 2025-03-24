Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Babamla İlk Saftayım” etkinliğinde Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde çocuklar ve babalarıyla buluşan ünlü YouTuber Sertaç Abi, cami adabı ve ibadetin önemini onlara eğlenceli bir şekilde anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Ünlü YouTuber Sertaç Abi ile “Babamla İlk Saftayım” etkinliğinde camide buluşan çocuklar cami adabı ve ibadetin önemini eğlenceli bir şekilde öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve yaymak amacıyla organize ettiği etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Ailem Kocaeli” projesi kapsamında düzenlenen “Babamla İlk Saftayım” etkinliği İzmit’in ardından bu kez Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde gerçekleştirildi. Çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadetin aile içinde paylaşılması gereken bir değer olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılım sağladı.

CAMİ ADABI VE İBADETİN ÖNEMİ

Etkinlik kapsamında çocuklar, babalarıyla birlikte saf tutarak ikindi namazını Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kıldı. Namaz öncesinde, YouTuber Sertaç Abi (Sertaç Güngör) tarafından çocuklara cami adabı ve ibadetin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Baba ve çocukların birlikte ibadet etmesi, onların manevi duygularını pekiştirmelerine de katkı sağladı.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ünlü YouTuber Sertaç Abi’nin çocuklarla buluşması oldu. Eğlenceli içerikleriyle milyonların sevgisini kazanan Sertaç Abi, çocuklarla neşeli ve öğretici bir sohbet gerçekleştirdi. Aynı zamanda dijital dünyayı bilinçli kullanma konusunda önemli ipuçları veren Sertaç Abi, çocuklara YouTube’u doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kullanabilecekleri hakkında bilgi verdi.