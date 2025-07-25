Moskova’da düzenlenen INSPIRATION Uluslararası Sanat Festivali’nin açılış oyunu olarak sahnelenen Savaş ve Barış izleyicilerin beğenisi kazandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lev Tolstoy’un ölümsüz eseri Savaş ve Barış ile Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen INSPIRATION Uluslararası Sanat Festivali’nde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Festivalin açılışında sahnelenen oyun, üç bin kişilik izleyici karşısında büyük beğeni topladı.

İLK KEZ TÜRK TİYATROSU SAHNE ALDI

2015 yılından bu yana düzenlenen ve Rusya’nın en prestijli kültür etkinliklerinden biri olan INSPIRATION Festivali, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Moskova’daki VDNKh Kültür ve Fuar alanında gerçekleştiriliyor. Festivalde bu yıl ilk kez bir Türk tiyatrosu sahne aldı. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği Savaş ve Barış, festivalin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluştu.

Festivalin küratörleri Arthur R. Grigoryants ve Tatiana Gumerova, oyunu daha önce Kocaeli’de Türkçe izleyerek beğenilerini dile getirmiş ve festivale davet süreci bu şekilde başlamıştı. Küba, İtalya, Hindistan ve Portekiz gibi ülkelerden sanat ekiplerinin yer aldığı festivalde Türkiye’yi temsil eden Kocaeli Şehir Tiyatroları, sahnelediği oyunla kültürlerarası diyaloga önemli bir katkı sundu.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Tolstoy’un 19. yüzyıl Rusya’sında geçen ve Napolyon Savaşları’nı iki aristokrat ailenin hikâyesi üzerinden anlattığı başyapıt, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından 27 Mart 2024’te sahnelenmişti. Zengin karakter çözümlemeleri ve yaratıcı tarih kurgusuyla dikkat çeken oyun, 22 oyuncu kadrosuyla dramatik yapısını başarıyla sahneye taşıdı. Sanatla dolu geçen festival haftasında Kocaeli, Türk tiyatrosunu uluslararası sahnede başarıyla temsil etti.