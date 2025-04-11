Kocaeli İzmit Belediyesi yetkilileri bu hafta Çukurbağ Mahallesini ziyaret edip talepleri yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit’in mahallelerini tek tek gezerek incelemelerde bulunan İzmit Belediyesinin son durağı Çukurbağ Mahallesi oldu. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, Neslihan Çakır, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve birim müdürleri katıldı. Heyete Çukurbağ Mahalle Muhtarı Yaşar Tüzer eşlik etti.

BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinleme ve görme fırsatı bulan İzmit Belediyesi, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Yetkililer gerekli çalışmaların hayata geçirileceğinin altını çizdi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan mahalle gezileri, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edecek.