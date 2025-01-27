Terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde, Kocaeli Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde terörle mücadelede şehit olan kahraman asker unutulmadı.
26 Ocak 1999 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine; şehidin ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Tören; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi.