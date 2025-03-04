Kocaeli Çayırova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında yapılan meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşüldü. İlk olarak bir önceki aya ilişkin karar özetlerinin okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, birinci gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2025 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Katılma Payı Dışındaki Tarifelerinde Revize Yapılarak ‘Teknik Eleman Dosya İnceleme Ücreti’ Tarifesi raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Belediye Norm Memur Kadrosunda İptal-İhdas Yapılması ile ilgili teklifi de oy birliği ile kabul edildi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 3 NİSAN

Meclis gündeminin üçüncü, dördüncü ve beşinci gündem maddeleri oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edilirken, meclis toplantısı gündem dışı konuşmaların ardından sona erdi. Bir sonraki meclis toplantısının 3 Nisan Perşembe saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Mart ayı meclis toplantımızı tamamladık. Aldığımız kararların ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.