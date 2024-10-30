Büyükşehir’in üreticilere sağladığı yüzde 50 hibeli damızlık koç desteğiyle şu ana kadar yüzde 80’i ikiz olmak üzere 5 bin 400 kuzu dünyaya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, koyunlarda verimliliği artırmak için hayata geçirdiği “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında, üreticilere damızlık koç desteği sağlandı. Yüzde 50 hibeli destekle üreticilere dağıtılan 200 merinos ırkı koçun, koyuna katılmasıyla ilk etapta yüzde 80’i ikiz olmak üzere 5 bin 400 kuzu dünyaya geldi. İkiz oranının yüksek olduğu kuzu sayısının 2025 yılının mart ayına kadar 10 bini bulması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi, tarıma ve hayvancılığa verdiği can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce üreticilere damızlık manda desteği veren Büyükşehir, bu yıl sağladığı yüzde 50 hibeli damızlık koç desteğiyle et ve süt üretiminde verimliliği artırmayı hedefliyor.

200 DAMIZLIK KOÇ DAĞITILDI

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı devlet üretme çiftliğinde ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen Karacabey Merinosu ırkı ve Kıvırcık ırkı olmak üzere toplamda 200 damızlık koç, projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle geçen mart ayında teslim edilmişti.

ET VE SÜT VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, “Damızlık Koç Desteği Projesi” ile küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanarak, yerli koyunların et ve süt verimlerinin artırılması ve hayvan sürülerinin ıslahı amaçlanıyor. Gerçekleştirilen koç katımında koyunlar ilk kuzularını vermeye başlarken, verimin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

KUZULARDA İKİZLİK ORANI YÜKSEK

Şu ana kadar 6 bin koyuna yapılan koç katımı sonrası ilk etaptaki doğumlarda yüzde 75-80 ikizlik oranıyla 4 bin 320’si ikiz olmak üzere 5 bin 400 kuzu dünyaya gözlerini açtı. Ağılda bulunan kuzuların, koyunlarla buluşması görsel bir şölene dönüştü. Önümüzdeki mart ayına bu sayının kadar yaklaşık 10 bin olması bekleniyor. Kuzuların sağlıklı ve kilolu doğması, üreticilerin yüzünü güldürdü. Küçükbaş hayvan üreticileri, desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

İKİZ KUZULARIN ÇOKLUĞU ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

Körfez Sipahiler köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail Çırak, Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli damızlık koç desteğinden yararlandığını ve çok memnun kaldığını söyledi. Damızlık koçların döl verimi açısından çok sağlıklı olduğunu ifade eden Çırak, “Kuzularımız doğmaya başladı. İkizlik oranı geçen yıllara göre çok yüksek. Başkanımız Tahir Büyükakın’a, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Babadan, dededen beri bu işi yapıyoruz. Bu projenin devam etmesini istiyoruz” dedi.

“KOÇLARIN VERİMİ YÜKSEK”

Gebze Pelitli Mahallesi’nden Murat Atabey, yaklaşık 500 küçükbaş hayvan ile 5-6 senedir babasıyla bu işi yaptığını belirterek, “Bu sene Büyükşehir Belediyesinin verdiği damızlık koç hibesine katıldık. Koçların döl veriminden çok memnunuz. Özellikle ikizlik oranımız çok yüksek. Yeni doğan kuzumuz bir günlük kuzu ama bir aylık gibi görünümleri var. Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz. Desteklerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA’’

Damızlık koç desteğinden yararlanan üretici Oktay Erdoğdu da kuzuların ikizlik oranının yüksek olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, şunları kaydetti; “Piyasanın çok çok altında, yarı fiyatına bu koçları aldık. Bize getirisi çok büyük. Desteklerden çok memnunuz devamını bekliyoruz. Bu destekler sayesinde üreticiler bu işi yapabiliyor. Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman üreticinin yanında oldu.’’ Üretici Sare Erdoğdu ise eşiyle birlikte 18 senedir hayvancılıkla uğraştıklarını, Büyükşehir’in damızlık koç desteğinden yararlandıklarını ve verimden çok memnun kaldıklarını dile getirerek, “Bu işi, özellikle kadın arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Başkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.