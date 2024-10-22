Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullarda öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tatbikatları yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yuvacık Serdar ilkokulunda öğretmenlere, öğrencilere ve personele yönelik program gerçekleştirdi.

Programda katılımcıların afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak ve afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla afet farkındalık eğitimleri ve kapsamlı bir deprem tahliye tatbikatları düzenlendi. Öğrencilere ve öğretmenlere; afet bilinci, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında yapılması gereken doğru davranışlar ve afet sonrası ilk yardım konularında eğitim verildi.

TATBİKAT SENARYOSU UYGULANDI

Eğitimler, uzmanlar eşliğinde interaktif bir şekilde gerçekleşti ve katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinlikte deprem sonrası doğru tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat esnasında, deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda çök kapan tutun hareketini gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosuna göre depremin bitmesiyle birlikte tahliye süreci başlatıldı ve öğrenciler de öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda sınıflarını güvenli ve düzenli bir şekilde boşalttı. Okul bahçesinde güvenli bir noktada toplanarak yoklama yapıldı. Tatbikatlarda okul kriz merkezi yönlendirmesinde acil durum ekipleri görevlerini başarıyla yerine getirdi. Tatbikat sonucunda yapılan değerlendirmelerle okul afet ve acil durum hazırlıklarının iyileştirmesi sağlandı.