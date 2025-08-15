Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, afetlere karşı etkin mücadeleyi sürdürürken, toplumun afet bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ulaşımı zor olan kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda kırsal mahallelere verilen yangın tankerlerinin kullanımı ve yangından korunma yöntemleri üzerine kapsamlı bir eğitim verdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından şehir merkezinden uzak kırsal mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitim, Batıkent İtfaiye Grup Amirliği’nde gerçekleştirildi. Eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Solak, İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Eğitimde ilk olarak yangından korunma yöntemleri ve yangınların çıkmasını önlemek için alınabilecek önlemler anlatıldı. Ardından yangın tankerlerinin doğru kullanımı ve muhafaza koşulları hakkında detaylı bilgiler verildi. İtfaiye Çavuşu Mehmet Çakin, “Kırsal mahallelere Büyükşehir İtfaiyesi olarak yangın tankerleri tahsis ettik. Eğitimde, yangın tankerlerinin hangi amaçla ve nasıl kullanılması gerektiği, mahallelerde düzenli olarak bulundurulması zorunluluğu ve özellikle kış aylarında donmayı önlemek amacıyla tankerlerde su bırakılmaması gerektiği gibi temel bilgileri paylaştık. Ayrıca uygulamalı eğitimle katılımcılara yangına karşı korunma yöntemleri ve yangın tankerinin kullanımı pratik olarak gösterildi.” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da verilen eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu belirtti. Han Yazılıkaya Mahalle Muhtarı Özden Özden, “Geçtiğimiz günlerde mahallemizde çıkan yangına ilk müdahaleyi tankeri kullanarak yaptık ve büyük bir felaketi önlemiş olduk. Bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve itfaiye ekibine teşekkür ederim.” dedi. Sivrihisar Nasreddin Hoca Mahalle Muhtarı Doğan Başka ise, “Eğitim çok bilgilendiriciydi ve uygulamalı kısmı da oldukça faydalı oldu.” şeklinde konuştu.