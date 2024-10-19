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Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze hassasiyeti! Yarışmacının o sözleri gündem oldu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta...Devamı için tıklayınız