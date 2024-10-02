Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanığı, Ankara’da gerçekleşen TOBB sayani kapasite raporu bilgilendirme toplantısına katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Muhasebe Müdürü İlhan Dağhan, Oda Sicil Sorumlsu ve Raportör Burcu Avcu, Kapasite Raporu Eksperleri Gıda Mühendisi Seda Havale ve Makine Mühendisleri; Mitat Beyazoğlu ve Ersin Yazıcı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Kapasite Raporu Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantı kapsamında Sanayi Kapasite Raporu iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.