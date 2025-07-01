Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası’nın yeni başkanı Alper Karaağaç oldu.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Mustafa Çakır’ın vefatının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Keşan Sebze Bakkal ve manavlar odası başkanlığı görevine Alper Karaağaç seçildi

KEŞAN SEBZE BAKKAL VE MANAVLAR ODASI BAŞKANLIĞINA ALPER KARAAĞAÇ SEÇİLDİ

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası’nda başkanlık değişimi yaşandı. Oda Başkanı Mustafa Çakır’ın vefatının ardından, yönetim kurulu yedek listesinin ilk sırasında bulunan Alper Karaağaç, mevcut yönetime dahil edildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINI SEÇTİ

Karaağaç’ın yönetime katılmasının ardından, 27 Haziran 2025 Cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında, yeni oda başkanını belirlemek üzere oylama yapıldı. Toplantı sonucunda Alper Karaağaç, oy birliğiyle Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı olarak seçildi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Alper Karaağaç’ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte odada yeni bir dönem başlamış oldu. Esnaf temsilcileri, Karaağaç’a başarı dileklerini iletirken, merhum Mustafa Çakır da saygıyla anıldı.