Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu ve Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı Başkanı, Kenan Yavuzla Bayburt Gündem TV’de Mehmet Demirer’in konuğu oldu.

Yavuz Bayburt’un Kültür ve Tarih şehri olduğunu belirterek bu konudaki fikirlerini beyan etti.

Toplumsal olarak hafızamızı yok ediyoruz,hafıza mekanla Yaşar hatıra mekanla yaşar ya kitap ya mekân başka yolu yok bunun. Dolayısıyla dokümante edilmesi gerekiyor ama o çılgınlık yani modernite çılgınlığı yanlış dönüşüm ve göç olgusu devam ediyor. Hepmiz 80'li yıllarda 70'li yıllarda şunu düşünürdük eğer bu köylere devlet yol getirse su getirse altyapı yapsa okul yapsa sağlık olsa göç olmaz diye düşünürdük .

Tersi oldu yani devletin şu anda köylerimize yapmadığı hiçbir eksik varmı yok hiçbir eksik yok Beş haneli köyün bile yolu asfalt 25 dakikada üniversiteye, Alo diyorsunuz 10 dakika sonra ambulans geliyor inanılmaz yani Vali kapınızda Belediye Başkanı kapınızda efendim Kaymakam orada herkes herkese ulaşabiliyor .

Yani inanılmaz ama göç hızlanarak devam ediyor Bunun altında yatan sosyolojik olguları da gündeme taşıyorum.

Müzemizin ifade ettiği misyonun Dünyada eşi benzeri yok Çünkü biz aynı zamanda sosyal olayları sosyoekonomik ve sosyokültürel bütün yaşadığımız konuları da gündeme taşıyoruz yani Sade müzede geçmişimizi görmüyoruz kültürümüz de kültürümüzden örnekler görüyoruz.

Bayburt'un bazı bölgelerinde değişik kültürler de var yani ne olduğunu bilen Bayburtlu sayısı o kadar azdı ki ben bile ben bile sonradan öğrendim ,Ağız barı geleneğini yaşatıyoruz Evet tandırda ekmek pişirip paylaşma geleneğimizi yaşatıyoruz Hedik şenliği yapıyoruz Harman şenliği yapıp tırpan biçiyoruz o harmanın güzelliğini yaşatıyoruz yani ezgilerimiz Türkülerimiz efendime söyleyeyim aklınıza gelebilecek her şeyi sosyal yaşamımızda var olan şeyler deneyimleme fırsatı vererek yaşatıyoruz dolayısıyla bunları yaşatırken de mesaj veriyoruz neyin mesajını veriyoruz ya paylaşmanın güzelliğini Bak o hediye Emeğiniz olan buğdayı kaynattı pişirdiniz hasırın üzerine serdin ve Gelen geçen yiyor bu bunun güzelliğini mesajını vermeye çalışıyor yani paylaşma duygusu mimari yapımızla yanlış yapılaşmanın mesajını veriyoruz gelen insanların birçoğu evlerini artık taş yapmaya başladı.

Evet taşların ne kadar güzel olduğunu ahşabın ne kadar güzel olduğunu betonun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyoruz.

Dolayısıyla Türk İslam geleneğimizin yaşatılması konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Bayburt'un tanıtımını daha çok yapmalıyız. Bayburt değerlerini daha çok öne çıkartacak sayısız konu sayabilir ama siyasetçiden bireysel talep etme hastalığından kurtulmamız lazım.

Ya ben sana oy verdim bana şunu vereceksin ya bir dakika politikacılar da gelen taleplere göre 50 60 milyon insan oy kullanıyor doğru mu 60 milyon insanın her birinin bir devlete işçi sokma Hakkı olursa 60 milyon devlet memurumuz mu olacak ya Nasıl olacak y bir de kul hakkı değil midir.