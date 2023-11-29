Bayburtlu Hemşerimiz, Şişli Belediyesi eski kültür müdürü olan Kenan Malkoç, CHP’den Şişli Belediye Başkanlığı’na aday adayı olarak başvuruda bulundu. Kenan Malkoç; Mustafa Sarıgül döneminde Şişli Belediyesi Kültür Müdürlüğü yapmıştı. Malkoç, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nden 2013 yılında Şişli Belediye Başkanlığına aday olmuştu.

Malkoç Açıklamasında:

Sevgili Yol Arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi olarak başvurumu yaptım Cumhuriyet Halk Partisi’nin yılmaz bir neferi, bir evladı olarak bu yola çıkmış bulunuyorum. Yaşanabilir bir Şişli için yola çıkıyoruz.