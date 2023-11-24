İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı. Ardından Hasan Öğretmen'in anısına hazırlanan video gösterisi sergilendi.

Vefa programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, maarif davasına uzun yıllar hizmet veren Hasan Dohman'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek hizmet şeref belgesini takdim etti.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunun düzenlediği program, Hasan Dohman adının verildiği fen laboratuvarı ziyaretiyle sona erdi.