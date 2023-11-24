Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Zeynep Büyükdağ'ın "Kayıp Silüetler" isimli resim sergisi ile başlayan kutlama programı, Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zafer ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Binlerce öğrencinin yetişmesine adanmış hayatıyla örnek bir öğretmen olan Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun "İlme, Alime ve Muteallime Bakışımız" isimli konferansa sahne olan etkinlik ilim temasıyla tamamlandı.



Eğitim Fakültesi fuaye alanındaki "Kayıp Silüetler" isimli sergiyle başlayan etkinlik, Fuat Sezgin Konferans Salonundaki müzik dinletisiyle devam etti. Zeynep Büyükdağ'ın sergisini gezen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, çeşitli tekniklerle biçimsizleştirilen insan yüzlerinin derin bir anlam içerdiğine dikkat çekti. Öğretmenliğin, "hamlık, pişme ve yanma" evrelerinden geçen nesillerin toplumsal suretlerini tayin eden seçkin bir kimlik olduğunu belirten Rektör Türkmen, öğretmenlik mesleğinin anlamsız ve ham silüetleri biçimlendirmek anlamına geldiğini söyledi.

Büyükdağ'ı tebrik eden Rektör Türkmen, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Eren ve öğrencilerinin öğretmenlik mesleğinin onurunu ve meşakkatini anlatan eserlerini dinlemek üzere katılımcılar arasındaki yerini aldı. Büyük alkışlarla tamamlanan dinletinin ardından başlayan "İlme, Alime ve Muteallime Bakış Açımız" isimli konferansta öğretmenliğin manevi boyutuna odaklanan Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, hakikat arayışının en temel öğrenme biçimi olduğundan söz ederek öğretmenlerin hakikat ilminin peşinden giden öğrencilerin yolunu aydınlatan neferler olduğunu ifade etti. Öğretmenliği değerli kılan âlim şahsiyetinin hangi esaslara dayanması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, tecrübelerinden kesitler paylaştı.



Etkinlik sonunda, Öğretmenler Günü anısına Eğitim Fakültesi koordinasyonuyla hazırlanan Hatıra Ormanının ilk fidan bağışlarını temsilen Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Eren'e Fidan Bağış Sertifikaları Rektör Türkmen tarafından takdim edildi. Tören, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden'in, Rektör Türkmen ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Mahir Kadakal'a Fidan Bağış Sertifikası takdimi ile sona erdi.