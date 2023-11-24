Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Yıllar boyunca sizlerle birlikte aynı camiada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ve gururu bugün burada siz kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelerek bu anlamlı günde yeniden yaşamak istedik. Bugün burada çeşitli okullarımızdan milli eğitim camiasının değerli mensuplarını ve değerli idarecilerini bir arada görmek bizleri sonsuz bir mutluluğa sevk ediyor. Bir milletin bugününü ve yarınını gerçek manada temsil eden öğretmenler yetiştirdikleri öğrencilerle yarınları ümit var olarak kucaklamamızı sağlıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman söylediği bizim için önemli bir işaret olarak gördüğümüz “Cumhuriyeti kurduk onu sizler yücelteceksiniz.” Derken bu, öğretmenlere önemli görevler düştüğünün göstergesidir. Muasır medeniyet seviyesine ulaşma azmimiz buradan kaynaklanmaktadır. Bu vesile ile bu akşam saatinde Bayburt Belediyemizin Seyir Terasında sizleri ağırlamaktan gurur duyduğumu söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün Türkiye’deki en önemli günlerden biri olduğunu belirterek “Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi bir şekilde yetişmesi için, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için siz değerli öğretmen arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Bu vesile ile bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımıza ve kıymetli çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye eğitime verdikleri katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Plaket takdimi sonrası öğretmeler günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli spor dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Daha sonra Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla öğretmenlere eğlence dolu bir gece yaşattılar. Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Kocabey de bir türkü seslendirdiği programda ayrıca yapılan çekilişle öğretmenlere Nostaljik Radyo ve Dolma Kalem hediye edildi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Türkiye Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Bayburt Şube Başkanı Ahmet Çalışkan, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile öğretmenler katıldı.