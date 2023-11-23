AK Parti Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Mimar Baki Aktaş, 31 Mart Yerel Seçimleri için Belediye Başkanlığı adaylık başvurusunda bulundu.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı için adaylık başvuru onayını AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna'dan alan

Mimar Baki Aktaş yaptığı açıklamada:

İstanbul Bahçelievler'de doğup, büyüdüm ve iş hayatımı bu ilçede daim ettiriyorum. İlçemize bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum.

Bu borcumuzu ödemek için belediye başkanlığına adaylık müracaatında bulundum. Mesleğim ve işim gereği, ilçemizin sorunlarını yakından takip ediyoruz.

Arkadaşlarım ile beraber ürettiğimiz projeler ile Bahçelievler'i hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu konuda hazırız, kararlıyız" dedi.

AK Parti'den Bahçelievler Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunan Baki Aktaş 1972 yılında İstanbul Bahçelievler'de doğdu.

Bayburtlu Hemşerimiz Baki Aktaş Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdikten sonra, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu.

1955'den beri Bahçelievler ilçesinde ikamet eden Baki Aktaş, ilk ve orta öğrenimimi ilçede tamamladı. Yükseköğrenimini de tamamladıktan sonra Aktaş, Bahçelievler sınırları içerisinde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründe kurdukları şirketin başına geçti. Mimar ve mühendislerle oluşturdukları ekibiyle Bahçelievler bölgesinde önemli projelere imza atan Aktaş, 1992'de Refah Partisi'nin gençlik kollarında bulundu. Aktif siyasete AK Parti'nin kuruluşuyla başladı.

AK Parti'nin tüm kademelerinde görev alan Aktaş, Bahçelievler Belediyesi AK Parti mevcut meclis üyeliği görevini sürdürüyor. Orta derecede İngilizce bilen Aktaş, ASKON Üyeliği, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve benzer sivil toplum kuruluşlarında aktif görev yapmakta...

Aktaş, evli ve 2 çocuk babası...