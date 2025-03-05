Edirne Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Operasyon Sorumlusu Mert Karahan, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -KEDAK olarak, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası vesilesiyle, deprem bilincinin arttırılması ve toplumun afetlere hazırlıklı hale gelmesi adına önemli bir çağrıda bulunan Karahan, “Depremler, ülkemizin farklı bölgelerinde sıkça karşılaştığımız doğal afetler arasında yer almakta olup, can ve mal kaybına yol açabileceği gibi, toplumsal yapıyı da ciddi şekilde etkileyebilmektedir” dedi.

Mert Karahan açıklaması şöyle: “ Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği olarak, deprem anında yapılması gerekenler, önceden alınması gereken tedbirler ve afet sonrası doğru müdahale yöntemleri konusunda halkımızı bilinçlendirmeyi sürdürüyoruz. Depremlere karşı dayanıklı bir toplum yaratmak, yalnızca afet anında değil, afet öncesi ve sonrasındaki tüm süreçlerde etkin bir şekilde hazırlıklı olmakla mümkündür.

Deprem Haftası’nda mesajalrı:

HAZIRLIKLI OLUN

Depremler, her an gerçekleşebilecek bir doğal afettir. Ailenizle birlikte deprem anında ne yapmanız gerektiğine dair bir acil durum planı oluşturun. Ayrıca, evde deprem çantası bulundurmayı ihmal etmeyin.

EĞİTİM ALIN

Deprem anında hayatınızı kurtarabilecek bilgiler edinmek için arama-kurtarma, ilk yardım ve afet eğitimi alınız. Eğitimli bir toplum, felaketlere karşı daha güçlüdür.

SAĞLAM YAPILAR

Evlerinizin ve iş yerlerinizin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol edin. Güçlendirme çalışmaları ve güvenli alanlar yaratmak, hayati önem taşır.

TOPLUM BİLİNCİ OLUŞTURUN

Deprem haftası, bu konuda farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bireysel olarak alınacak önlemler, toplumsal olarak büyük bir güvenlik sağlamaktadır.

Unutmayalım ki, afetlere hazırlıklı olmak, yaşam kurtarır.

Halkımızı bu konuda daha fazla bilinçlenmeye davet ediyor, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda herkesin deprem güvenliği ve farkındalığı konusunda adımlar atmasını temenni ediyoruz. KEDAK olarak her Çarşamba akşamı aramıza katılan gönüllülerimize deprem bilinci kazandırmak için toplanıyoruz. Gönüllü olmak isteyen herkesi ekibimize katılmaya davet ediyoruz”