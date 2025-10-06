Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından tarım ve hayvancılık sektörlerinin mevcut sorunlarını değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Ortak Meslek Komitesi Toplantısı düzenlendi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Ortak Meslek Komitesi Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Meslek Komite Üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış başkanlık etti. Tarım ve hayvancılık sektörlerini etkileyen kuraklık, artan üretim maliyetleri, mevzuat değişiklikleri gibi kritik başlıklar tüm boyutlarıyla ele alındı.

Başkan Bağlamış, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sektörlerin karşı karşıya olduğu çetin sınavları kapsamlı şekilde masaya yatırdıklarını belirterek, "Özellikle kuraklık kaynaklı kayıpların telafisi ve yüksek girdi maliyetlerinin azaltılması, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar en öncelikli gündem maddelerimizdi. Üreticimizi rahatlatacak, üretimi sürdürülebilir kılacak ve rekabetçiliği artıracak yapısal adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Alınacak acil kararların yalnızca üreticilerimize değil, tüm gıda tedarik zincirine ve dolayısıyla tüketicilere de olumlu yansımaları olacaktır.” diye konuştu.

Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası olarak sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik somut adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

KAYSERİ’YE HAYVANCILIKTA POZİTİF AYRIMCILIK ÇAĞRISI

Başkan Bağlamış, Kayseri’nin pastırma ve sucuk üretimindeki marka değerine de dikkat çekerek şu çağrıda bulundu:

“Kayseri, pastırma ve sucukta marka şehir olmasının yanı sıra, hayvan varlığı açısından da Türkiye'nin ilk üç ili arasına girme potansiyeline sahiptir. Sahip olduğumuz altyapı ve stratejik konumla bu hedefe ulaşmamız mümkündür. Tüm siyasi liderlerimize ve merkezi yönetime sesleniyorum: Gelin, Kayseri’ye hayvancılık alanında pozitif ayrımcılık uygulayalım. Gerekli teşvikler ve altyapı desteğiyle Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri haline getirebiliriz. Bu sadece şehrimiz için değil, ülkemizin et ve süt arz güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.”

Toplantı, sektör sorunlarının takibi ve çözüm önerilerinin ilgili mercilere iletilmesi kararıyla sona erdi.