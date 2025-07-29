Kayseri Ticaret Borsası, et, süt ve yumurta üreticilerinin sorunlarını ele aldığı toplantılar zincirini tamamladı; şap hastalığı, yem krizi ve maliyet sorunları için çözüm önerileri hazırlandı.Habibullah EFENDİGİL (İGFA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB), hayvancılık sektörünün temel taşları olan et, süt ve yumurta üreticilerine yönelik düzenlediği İhtisas Komiteleri Toplantıları’nı başarıyla tamamladı.

Sektör temsilcileri, üreticiler ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda, sorunlar masaya yatırılarak çözüm odaklı stratejiler geliştirildi.

ET SEKTÖRÜNDE ŞAP VE YEM KRİZİ

Et İhtisas Komisyonu Toplantısı’nda, şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerinin kısıtlanması, üretim kayıpları, aşı tedariki ve karantina süreçleri ele alındı.

Artan yem fiyatlarının sektördeki en büyük maliyet kalemi olduğu vurgulanırken, üreticilerin sürdürülebilirliği için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Süt İhtisas Komisyonu, çiğ süt üretiminde soğuk zincir eksiklikleri ve taşıma koşullarındaki sorunlara dikkat çekti. Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği çiğ süt fiyatlarının güncel maliyetleri karşılamadığı ifade edildi. Yem maliyetlerinin süt üreticilerini zorladığı, bu nedenle üretimden çekilen çiftçi sayısının arttığı vurgulandı.

YUMURTA SEKTÖRÜNDE TOPARLANMA ÇALIŞMALARI

Yumurta Sektörü Toplantısı’nda, kuş gribi sonrası yaşanan kayıplar, civciv temini, kümes dezenfeksiyonu ve tazminat süreçleri tartışıldı.

Yumurta Tebliği’ndeki güncellemeler, gramaj standardı, tüketici algısı, ihracat sorunları ve çevre mevzuatına uyum konuları da gündeme geldi.

Sektörün toparlanması için bu süreçlerin hızlandırılması gerektiği belirtildi.

KTB BAŞKANI BAĞLAMIŞ’TAN ÇÖZÜM VURGUSU

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, toplantılar sonrası yaptığı açıklamada, “Sektörlerimizin sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırmak için çözüm önerilerimizi raporlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunacağız. Bakanlığımızın duyarlı yaklaşımına güveniyoruz” dedi. Bağlamış, “Kayseri Ticaret Borsası olarak üreticilerimizin yanındayız. Tarım ve hayvancılığın güçlenmesi için paydaşlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.